Охранника школы в Паркленде обвинили в бездействии во время бойни 2018 года

Паркланд, США, , 15:58 — REGNUM Спустя полтора года после массового убийства в школе Марджори Стоунман Дуглас в Паркленде (штат Флорида, США) арестован охранник Скот Петерсон. Ему предъявлены обвинения в неисполнении служебных обязанностей, пишет газета Sun Sentinel.

В тот день Петерсон был единственным вооруженным сотрудником охраны на территории школы. Кадры с камер видеонаблюдения показывают, что во время стрельбы он находился перед зданием и не предпринимал никаких мер. Теперь 56-летнему мужчине грозит тюремное заключение сроком в 97 лет, де-факто — пожизненное. После публикации видеозаписей президент США Дональд Трамп назвал Петерсона трусом.

«Не может быть никакого оправдания его полному бездействию, и нет никаких сомнений в том, что это бездействие стоило жизней», — сказал судья Рик Сверинджен.

В школе работал еще один охранник, не имевший оружия. Во время убийства он прятался за автомобилем и не включал свою рацию. Мужчина был уволен, но обвинений ему предъявлено не было.

Напомним, 14 февраля 2018 года ученик парклендской школы Николас Круз открыл огонь из полуатоматической винтовки по учителям и одноклассникам. Погибли 17 человек, 15 получили ранения. Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года двое свидетелей бойни в Паркленде совершили самоубийство, не сумев справиться с пережитым стрессом.

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