Видео: в США вертолёт устроил 74-летней женщине кошмарный аттракцион

Финикс , США, , 15:42 — REGNUM В соцсетях обсуждают видео, в котором показано как 74-летнюю жительницу США пытались эвакуировать при помощи вертолёта. Ролик был опубликован 4 июня на YouTube-канале FOX 10 Phoenix.

Пожилая женщина получила травму во время похода в горы, в результате чего ей понадобилась срочная эвакуация — для этого спасатели вызвали вертолёт. Во время начала подъёма летательного аппарата они потеряли контроль над носилками, привязанными к нему тросом. В результате попытка эвакуации превратилась для женщины в кошмарный аттракцион.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что в США 17-летняя девушка по имени Пейдж Винтер получила серьёзные травмы в результате нападения акулы. Несмотря на то, что в итоге ей ампутировали ногу, девушка не потеряла чувство юмора: она попросила свою мать написать в соцсетях, что акулы — это «нормальные ребята».

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