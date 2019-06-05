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Московский ТЦ «Коламбус» проверяют из-за угрозы взрыва

Происшествия

На месте работают полицейские и кинологи

Москва, 5 июня 2019, 15:48 — REGNUM  Правоохранители проверяют торговый центр «Коламбус» на юге Москвы после поступления сообщения о возможном теракте, передает 5 июня радиостанция «Говорит Москва».

О якобы находящейся в здании бомбе сообщили неизвестные. На месте работают полицейские и кинологи.

Торгово-развлекательный центр «Коламбус» на Варшавском шоссе был открыт в 2015 году. Он включает шесть торговых уровней, общая площадь комплекса превышает 270 тыс. квадратных метров.

Ранее поступили анонимные угрозы о взрывах в отелях Akvarel и «Савой», а также торговом центре «Охотный ряд». Все сообщения оказались ложными.

Читайте ранее в этом сюжете: Службы проверяют сообщение о «минировании» ТЦ «Охотный ряд» в Москве

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Ложные сообщения о готовящихся терактах
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