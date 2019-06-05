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Над Донецком сбит беспилотник ВСУ — Народная милиция ДНР

Происшествия

Он летал над районом, где собирались мусульмане

Над Донецком сбит беспилотник ВСУ — Народная милиция ДНР
Иллюстрация: YouTube: Пресс-служба УНМ ДНР
Сбитый беспилотник

Донецк, 5 июня 2019, 15:41 — REGNUM  Над микрорайоном Текстильщик в Донецке был сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВСУ, заявил 5 июня начальник пресс-службы Народной милиции ДНР, майор Даниил Безсонов во время брифинга.

«Украинскими силовиками из 24-й бригады был запущен беспилотник. Силами наших ПВО БПЛА противника был сбит», — рассказал он.

Безсонов отметил, что в микрорайоне Текстильщик собирались мусульмане для празднования Ураза-Байрам.

Напомним, ранее боевики ВСУ обстреляли мечеть в Куйбышевском районе Донецка, во время того, как там собрались верующие.

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