Тело девочки-подростка нашли в Подмосковье у лодочной станции

Наро-Фоминск, Московская область, , 15:22 — REGNUM В Московской области в реке Нара нашли тело 13-летней девочки, сообщает пресс-службу Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Подмосковью.

Тело подростка обнаружили у лодочной станции в городе Наро-Фоминск. По информации следователей, следы насильственной смерти отсутствовали.

«Предварительно установлено, что девочка пошла с друзьями купаться на речку и утонула», — говорится в сообщении.

По факту случившегося проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2019 года в водоёмах Украины утонули 274 человека.

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