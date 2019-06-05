Среда, 5 Июня 2019 года
15:33:08 МСК

В ЛНР рассказали о небоевых потерях ВСУ

Происшествия

Командиры скрывают происшествие от вышестоящих чинов

Луганск, 5 июня 2019, 15:33 — REGNUM  В ходе конфликта, разгоревшегося во время распития спиртных напитков, огнестрельные ранения получили два боевика ВСУ. Об этом заявил 5 июня на брифинге офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, сообщается на сайте оборонного ведомства.

Инцидент произошел в первом батальоне 54-й бригады ВСУ, рассказал он.

«На фоне конфликта, вызванного чрезмерным употреблением алкогольных напитков, ранения из табельного оружия получили двое военнослужащих. Командир батальона скрывает данный факт от командования бригады», — рассказал Филипоненко.

Он предположил, что вместо реальной причины случившегося командованию ВСУ в очередной раз доложат о «боевых потерях» в ходе войны с защитниками ЛНР.

Читайте также: В народной милиции ДНР рассказали о нарушениях дисциплины в ВСУ за май

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Война в Донбассе
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить