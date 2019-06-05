Семь человек госпитализированы при возгорании общежития в Чебоксарах

Чебоксары, , 15:13 — REGNUM В Чебоксарах сегодня, 5 июня, в результате пожара в общежитии медицинская помощь понадобилась предварительно семерым жителям. Об этом сообщается на сайте управления МЧС по Чувашии.

Пожар произошёл утром в жилом доме № 4 по проспекту 9-ой Пятилетки в Чебоксарах. По данным спасателей, горела комната на третьем этаже. Из задымленного подъезда самостоятельно вышли 50 человек.

«По последним данным, пострадали и госпитализированы в столичные больницы семь человек, пять из них — дети», — говорится в сообщении ведомства.

Пожарные сбили пламя спустя полчаса. Причина возгорания устанавливается.

Всего за дежурные сутки в Чувашии зарегистрированы четыре пожара.

По данным регионального министерства по ЧС, с начала года в Чувашии зарегистрированы 816 пожаров. Общий материальный ущерб от них превысил 33 млн рублей. Погибли 36 человек, ещё 34 получили травмы. Спасены 75 человек.