Неизвестный открыл стрельбу в Зальцбурге

Зальцбург, Австрия, , 15:19 — REGNUM Один человек погиб и еще один получил ранение в результате стрельбы перед одним из баров в австрийском городе Зальцбург, пишет газета Kronen Zeitung.

Инцидент произошел вечером 4 июня в районе Леен на Игнац-Харрер-штрассе. 24-летний босниец вступил в драку с неизвестным. Ему на подмогу из бара выбежал 46-летний отец, также гражданин Боснии и Герцеговины. Их противник достал пистолет и сделал два выстрела. Молодой человек получил ранение в бедро, а его отец скончался на месте. Стрелявший скрылся с места преступления. Он объявлен в розыск.

Как сообщало ИА REGNUM, похожий инцидент со смертельным исходом случился в конце декабря 2018 года на территории ресторана в центре Вены. Он оказался сведением счетов между членами преступных группировок из Черногории.