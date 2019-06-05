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Неизвестный открыл стрельбу в Зальцбурге

Происшествия

Один человек погиб, другой получил пулю в бедро

Неизвестный открыл стрельбу в Зальцбурге
Geoffrey Fairchild
Стрельба

Зальцбург, Австрия, 5 июня 2019, 15:19 — REGNUM  Один человек погиб и еще один получил ранение в результате стрельбы перед одним из баров в австрийском городе Зальцбург, пишет газета Kronen Zeitung.

Инцидент произошел вечером 4 июня в районе Леен на Игнац-Харрер-штрассе. 24-летний босниец вступил в драку с неизвестным. Ему на подмогу из бара выбежал 46-летний отец, также гражданин Боснии и Герцеговины. Их противник достал пистолет и сделал два выстрела. Молодой человек получил ранение в бедро, а его отец скончался на месте. Стрелявший скрылся с места преступления. Он объявлен в розыск.

Как сообщало ИА REGNUM, похожий инцидент со смертельным исходом случился в конце декабря 2018 года на территории ресторана в центре Вены. Он оказался сведением счетов между членами преступных группировок из Черногории.

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