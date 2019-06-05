В Германии упал воздушный шар с людьми

Берлин, , 14:48 — REGNUM Два человека получили тяжелые травмы при падении воздушного шара в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия на западе Германии. Об этом сообщает Presse Portal.

Инцидент произошел вечером 4 июня близ города Марсберг. Перед приземлением аэростат стал снижаться по спирали, а затем рухнул вниз, перевернувшись несколько раз. В корзине находились десять человек, однако точно число пострадавших не названо.

Полиция устанавливает причины происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня трагический случай с воздушным шаром произошел на Украине. Житель Львовской области поднялся в воздух на аэростате, однако выпал из корзины и погиб.

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