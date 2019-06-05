Среда, 5 Июня 2019 года
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В Киевской области произошли столкновения полицейских с протестующими

Происшествия

Двое стражей порядка получили травмы ног

Переяслав-Хмельницкий, Украина, 5 июня 2019, 14:08 — REGNUM  Двое полицейских получили травмы во время столкновений с протестующими в городе Переяслав-Хмельницкий Киевской области. Об этом сообщили 5 июня в пресс-службе Нацполиции области.

Возле отделения полиции собрались около 50 человек, которые требовали отставки министра внутренних дел Украины Арсена Авакова в связи с убийством пятилетнего ребёнка, в котором возможно виновны два сотрудника местной полиции.

«Однако среди граждан, которые пришли на мирную акцию, были агрессивно настроенные молодчики в балаклавах. Они бросали дымовые шашки… и разрисовывали краской асфальт. В результате хулиганских действий двое работников полиции получили травмы нижних конечностей», — говорится в сообщении.

По факту нападения на сотрудников полиции было возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, двух полицейских из Переяслав-Хмельницкого подозревают в убийстве пятилетнего мальчика. Они решили пострелять по банкам в непригодном для этого месте и, как утверждают очевидцы, в пьяном виде.

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