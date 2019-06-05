В Севастополе ФСБ закрыла ячейку «Свидетелей Иеговы»*

Севастополь, , 13:38 — REGNUM В Севастополе пресекли деятельность ячейки международной религиозной организации «Свидетелей Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), признанной в России экстремистской. Организовавший её местный житель задержан. Об этом ИА REGNUM 5 июня сообщили в пресс-службе Управления ФСБ по Крыму и Севастополю.

«Мужчина проводил собрания, осуществлял пропаганду идей указанной религиозной секты, а также вовлекал в её ряды новых адептов. Следственным отделом УФСБ в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282.2 УК РФ — «Организация деятельности экстремистской организации». В ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий обнаружено и изъято более 70 экземпляров экстремистской литературы, 250 отчётов о сборе пожертвований и проповедническом служении», — отметили в ФСБ.

Также были найдены брошюры «Свидетелей Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), лекции религиозного содержания, инструкции по мерам конспирации и по общению с правоохранительными органами, бланки об отказе переливания крови, а также телефоны, ноутбуки, электронные носители информации.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2018 года после трагедии в Керченском политехническом колледже, в котором студент устроил массовое убийство учеников и учителей, правоохранительные органы Крыма провели в Джанкое обыски участников запрещённой в РФ экстремистской организации «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Читайте ранее в этом сюжете: В Крыму «накрыли» секту, связанную с украинскими спецслужбами