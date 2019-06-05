В Вене изъята крупная партия кокаина

Вена, , 13:40 — REGNUM Гражданка Испании пыталась ввести в Австрию около килограмма кокаина в своем теле, пишет газета Heute.

46-летняя женщина была задержана в венском аэропорту. Она вызвала подозрения у службы безопасности, дав неясный ответ на вопрос о цели визита в страну.

Компьютерная томография показала, что в теле подозреваемой находятся пакеты с наркотиком общим весом в 800−1000 г. Женщина была помещена под арест в одну из тюрем Вены. Представитель полиции сообщил, что за успешную провозку наркотика она надеялась получить вознаграждение в €2 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня у берегов Португалии был задержан бразильский катер с кокаином на общую сумму в $49 млн.