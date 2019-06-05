В Калужской области незаконно вырубили лес на 4 миллиона рублей

Медынь, Калужская область, , 13:24 — REGNUM В Калужской области окончено расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». Как сообщили 5 июня корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, по версии следствия, 54-летний житель соседнего региона, не имея разрешительных документов на заготовку древесины, дал указание лесозаготовительной бригаде провести рубку лесных насаждений в лесном массиве на территории Медынского района.

Было вырублено 980 берез, 174 елей и восемь осин. Медынскому лесничеству был причинен ущерб на общую сумму более 3,7 млн рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. За незаконную вырубку леса предпринимателю грозит до семи лет лишения свободы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее в Калужской области расследовали дело участкового лесничего Износковского лесничества. Он перепутал лесные участки, и на территории национального парка Угра» были вырублены ели, сосны и березы. Лесному хозяйству причинен ущерб на сумму 5,5 млн рублей.

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