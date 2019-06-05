Среда, 5 Июня 2019 года
13:39:51 МСК

В Калужской области незаконно вырубили лес на 4 миллиона рублей

Происшествия

Предприниматель из соседнего региона уничтожил 980 калужских берез, 174 елей и восемь осин

Медынь, Калужская область, 5 июня 2019, 13:24 — REGNUM  В Калужской области окончено расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». Как сообщили 5 июня корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, по версии следствия, 54-летний житель соседнего региона, не имея разрешительных документов на заготовку древесины, дал указание лесозаготовительной бригаде провести рубку лесных насаждений в лесном массиве на территории Медынского района.

Было вырублено 980 берез, 174 елей и восемь осин. Медынскому лесничеству был причинен ущерб на общую сумму более 3,7 млн рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. За незаконную вырубку леса предпринимателю грозит до семи лет лишения свободы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее в Калужской области расследовали дело участкового лесничего Износковского лесничества. Он перепутал лесные участки, и на территории национального парка Угра» были вырублены ели, сосны и березы. Лесному хозяйству причинен ущерб на сумму 5,5 млн рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Калужский лесничий нанес ущерб нацпарку «Угра» на сумму 5,5 млн рублей

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
ЛесБумПром и лесное хозяйство
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить