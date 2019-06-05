Службы проверяют сообщение о «минировании» ТЦ «Охотный ряд» в Москве

Москва, , 13:21 — REGNUM В Москве неизвестный сообщил об угрозе минирования в торговом центре «Охотный ряд», сообщает 5 июня агентство «Москва» со ссылкой на источник.

Собеседник издания рассказал, что в поступившем анонимном сообщении говорится о якобы заложенной взрывчатке в ТЦ на Манежной площади. По данным СМИ, информация проверяется, ожидается приезд кинолога.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве корреспонденту ИА REGNUM сведения о возможном минировании ТЦ «Охотный ряд» пока не подтвердили.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве ранее эвакуировали посетителей ГУМа и Красной площади.

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