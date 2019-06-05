Среда, 5 Июня 2019 года
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Службы проверяют сообщение о «минировании» ТЦ «Охотный ряд» в Москве

Происшествия

Информация проверяется

Москва, 5 июня 2019, 13:21 — REGNUM  В Москве неизвестный сообщил об угрозе минирования в торговом центре «Охотный ряд», сообщает 5 июня агентство «Москва» со ссылкой на источник.

Собеседник издания рассказал, что в поступившем анонимном сообщении говорится о якобы заложенной взрывчатке в ТЦ на Манежной площади. По данным СМИ, информация проверяется, ожидается приезд кинолога.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве корреспонденту ИА REGNUM сведения о возможном минировании ТЦ «Охотный ряд» пока не подтвердили.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве ранее эвакуировали посетителей ГУМа и Красной площади.

Читайте ранее в этом сюжете: Красную площадь и ГУМ открыли для посещений после эвакуации

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