В Туве произошло землетрясение

Кызыл, , 12:37 — REGNUM В Овюрском районе Тувы произошло землетрясение. Как сообщили ИА REGNUM в республиканском главке МЧС, сейсмическое событие магнитудой 3,8 зарегистрировано 4 июня в 21:51 (нск) в 20 км северо-восточней села Чаа-Суур.

«Колебания земной поверхности в населённом пункте не ощущалось. Деятельность инфраструктур не нарушена», — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, в Овюрском кожууне (районе) Тувы проживают порядка 8005 человек. Район расположен в Юге-Западной части Тувы, на юге граничит с Монголией.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце мая 2019 года сейсмособытие магнитудой 4,2 произошло в акватории Охотского моря неподалеку от побережья Камчатки. Эпицентр находился на 168 км северо-западнее посёлка Усть-Большерецк Усть-Большерецкого муниципального района. Местные жители также землетрясения не ощутили.

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