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Следователи установили личность убийцы бывшего спецназовца ГРУ

Происшествия

Следователи продолжают работу по установлению всех обстоятельств случившегося

Москва, 5 июня 2019, 12:16 — REGNUM  Следователи в рамках расследования уголовного дела об убийстве бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина задержали еще двух человек, сообщает 5 июня пресс-служба Следственного комитета России.

«Следствием на основании имеющихся данных из числа задержанных установлено лицо, которое нанесло смертельное ранение (Белянкину)», — говорится в сообщении.

Ему было предъявлено обвинение. Следователи продолжают работу по установлению всех обстоятельств случившегося.

Как сообщало ИА REGNUM, происшествие произошло 1 июня в подмосковном городе Красногорск. Бывший военнослужащий Никита Белянкин вмешался в драку, в ходе которой несколько человек избивали другого.

Один из участников конфликта нанес 24-летнему спецназовцу смертельные ножевые ранения. Накануне, 4 июня, были задержаны двое подозреваемых по делу об убийстве Никиты Белянкина.

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