Ходатайство об аресте экс-главы клиники в Новосибирске вернули следователю

Новосибирск, , 12:12 — REGNUM Центральный районный суд Новосибирска вернул следователю без рассмотрения ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении экс-директора Национального медицинского исследовательского центра имени академика Мешалкина Александра К., сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Постановлением Центрального районного суда Новосибирска от 5 июня 2019 года ходатайство следователя следственного отдела УФСБ России по Новосибирской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Караськова А.М. возвращено следователю без рассмотрения», — говорится на официальном сайте суда.

Тем временем «НДН.Инфо» пишет, что Александр К. накануне, прямо из ИВС, был госпитализирован в больницу с сердечным приступом, а потому решение об избрании ему меры пресечения переносится на неопределенный срок. Его супруге, которая находится в ИВС, также потребовалась срочная медпомощь во время допроса.

Напомним, ранее сразу несколько новосибирских СМИ сообщили, что в Новосибирске задержаны экс-директор Национального медицинского исследовательского центра имени академика Мешалкина Александр К. и его супруга. Отмечалось, что мера пресечения для Александра К. будет избрана 4 июня в суде.

Также сообщалось, что в отношении Александра К. и его супруги Ирины Б. было возбуждено уголовное дело, которое якобы будет объединено с расследованием в отношении заместителя директора клиники по научной части Евгения П., обвиняемого в хищения 1,3 млрд рублей.

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