В Тюменской области ищут беглого заключённого

Тюмень, , 11:51 — REGNUM В Тюменской области ищут заключённого, сбежавшего из колонии-поселения №2. Побег произошёл 2 июня 2019 года. По данным ГУ МВД России по Тюменской области беглец до сих пор не пойман, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мужчина отбывал наказание за кражу. Его приметы: рост 165 см, телосложение коренастое, лицо овальное, европейского типа, на голове имеется залысина, серые глаза, сросшиеся мочки ушей. Одет был в синюю футболку, тёмные штаны с белыми вставками и в чёрные кроссовки.

Особые приметы: на кисти правой руки у основания указательного пальца татуировка «Лей больше», на предплечье правой руки — татуировка в виде факела, обвитого колючей проволокой, на плече — татуировка в виде крыла орла и короны.