Среда, 5 Июня 2019 года
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В Тюменской области ищут беглого заключённого

Происшествия

Среди особых примет беглеца — три татуировки

Тюмень, 5 июня 2019, 11:51 — REGNUM  В Тюменской области ищут заключённого, сбежавшего из колонии-поселения №2. Побег произошёл 2 июня 2019 года. По данным ГУ МВД России по Тюменской области беглец до сих пор не пойман, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мужчина отбывал наказание за кражу. Его приметы: рост 165 см, телосложение коренастое, лицо овальное, европейского типа, на голове имеется залысина, серые глаза, сросшиеся мочки ушей. Одет был в синюю футболку, тёмные штаны с белыми вставками и в чёрные кроссовки.

Особые приметы: на кисти правой руки у основания указательного пальца татуировка «Лей больше», на предплечье правой руки — татуировка в виде факела, обвитого колючей проволокой, на плече — татуировка в виде крыла орла и короны.

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Происшествия в местах лишения свободы
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