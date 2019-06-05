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Землетрясение магнитудой 4,7 произошло вблизи острова Сулавеси

Происшествия

Эпицентр землетрясения находился в море на глубине 12 км

Джакарта, 5 июня 2019, 11:29 — REGNUM  Землетрясение магнитудой 4,7 произошло у берегов острова Сулавеси 4 июня 2019 года, сообщает информационный портал Detik.

Согласно данным агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии, землетрясение произошло в 21:33 по местному времени.

«Эпицентр находился в море, в 47 км к юго-западу от Банггайских островов, на глубине 12 км», — говорится в заявлении агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия располагается в сейсмически активной зоне земного шара, на стыке трёх литосферных плит. В 2018 году в Индонезии произошло более 11 тысяч землетрясений разной степени интенсивности.

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