Тигр набросился на сотрудника экопарка во Вьетнаме

Хошимин, Вьетнам, , 11:24 — REGNUM В экотуристическом парке во Вьетнаме тигр оторвал обе руки одному из работников, передает немецкий канал n-tv 5 июня со ссылкой на вьетнамские государственные средства массовой информации.

Инцидент произошел в районе города Хошимин. Тигр набросился на 49-летнего работника парка, пришедшего искупать животное. В результате мужчина лишился полностью правой руки, левая рука оторвана до локтя.

В настоящее время тигров относят к исчезающим видам во Вьетнаме. По данным Всемирного фонда дикой природы, в 2016 году в дикой природе оставалось не более 5 особей. Тигров разводят в неволе и в охраняемых парках.