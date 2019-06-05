«Окуловский водоканал» Новгородской области скрыл от налогов 4 млн рублей

Окуловка, Новгородская область, , 11:20 — REGNUM В Новгородской области возбуждено уголовное дело по факту сокрытия денежных средств на сумму более 4 млн рублей в муниципальном унитарном предприятии «Окуловский водоканал». Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МВД, этот факт был выявлен сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции.

По данным ведомства, за счёт этих средств, имеющихся на банковских счетах предприятия, должны была быть принудительно взыскана недоимка по налогам, однако директор «Окуловского водоканала» решил скрыть доходы и перевёл средства на расчётные счета третьих лиц.

«С этой же целью подозреваемый бронировал денежные средства на банковском счёте предприятия якобы для выплаты заработной платы, а фактически перечислял их в кассу организации для дальнейшего использования на расходы, в том числе не связанные с оплатой труда», — пояснили в ведомстве.

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Новгородской области в отношении бывшего директора МУП «Окуловский водоканал» возбудило уголовное дело по ч.1 ст. 199.2 УК РФ. В прокуратуре региона уточнили, что преступление было совершено в период с июня по октябрь 2017 года.