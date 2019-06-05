В Уганде госпитализировали более 20 паломников, пострадавших в давке

Намугонго, Уганда, , 11:23 — REGNUM После давки на территории католических святынь в Намугонго в Уганде были госпитализированы 22 паломника, передает RFI Kiswahili.

По информации издания, давка произошла в понедельник, 3 июня, во время празднования Дня мучеников Уганды.

Представительница Красного Креста Кенет Категая сообщила, что большинство пострадавших получили травмы головы. Среди пострадавших — дети, передает газета The Observer.

По данным доклада Красного креста, еще около 1000 человек жаловались на проблемы со здоровьем из-за того, что долгое время провели на ногах, не обращая внимания на свои болезни.

Ежегодно тысячи паломников из Восточной и Центральной Африки собираются в Уганде для того, чтобы почтить память мучеников, отдавших свою жизнь за христианскую веру во время правления 31-го кабаки Буганды Мванги II.

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