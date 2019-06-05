Дело о гибели 11 человек при столкновении судов в Волгограде передано в суд

Волгоград, , 11:05 — REGNUM Уголовное дело о гибели 11 человек в результате столкновения катамарана «Елань-12» и теплохода на Волге в июне 2018 года передано в суд — обвиняемыми по делу проходят двое жителей Волгоградской области, собственник судна и директор лодочной станции. Как сообщили 5 июня ИА REGNUM в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ, заместитель генерального прокурора Сергей Зайцев утвердил обвинительное заключение по делу.

Фигуранты обвиняются по двум статьям — ч. 3 ст. 268 УК РФ («Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц») и чч. 1, 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в том числе повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Трагедия произошла вечером 11 июня в акватории Волги на территории Волгограда: маломерное судно — плавдача «Елань-12» столкнулось с теплоходом «Капитан Вечёркин». В результате 11 человек утонули.

По версии следствия, один из обвиняемых, собственник плавдачи «Елань-12», управлял судном в состоянии алкогольного опьянения. Число пассажиров, находившихся на судне, значительно превышало допустимый лимит в четыре человека. Владелец, считает следствие, не имел навыков судовождения. Другой обвиняемый — директор лодочной базы-стоянки: по версии следствия, он нарушил требования Правил пользования маломерными судами и не организовал контроль за выходом в плавание и возвращением на базу маломерных судов. В частности, выяснилось, что в 2018 году с лодочной базы в плавание было выпущено два маломерных судна, на борту которых находились пять и 16 человек соответственно, в обоих случаях судоводители находились в состоянии алкогольного опьянения, не имели документов на право на управление, а также навыков судовождения.

Уголовное дело направлено в Ворошиловский районный суд Волгограда для рассмотрения по существу.

Кроме того, отдельное уголовное дело по статье о превышении полномочий и служебном подлоге возбуждено в отношении госинспектора по маломерному флоту, давшему положительное заключение о готовности базы-стоянки маломерных судов к осуществлению деятельности по их выпуску в плавание. ПО этому делу следствие продолжается.

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