Житель Чувашии пытался изнасиловать свою 79-летнюю мать

Чебоксары, , 10:47 — REGNUM В чувашском Новочебоксарске направлено в суд уголовное дело в отношении 57-летнего безработного мужчины, которого обвиняют в попытке изнасилования своей 79-летней матери: женщину спас другой сын, выбив дверь в комнату брата. Об этом ИА REGNUM сообщил старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

Расследование началось после того, как 13 декабря 2018 года была избита вешалкой и палкой 79-летняя жительница Новочебоксарска. В совершении преступления обвинили её 57-летнего сына, который в тот день был пьян.

«В ходе установления обстоятельств произошедшего выяснилось также, что 25 июля 2018 года, также находясь у себя дома, он попытался изнасиловать потерпевшую, заманив ее к себе в комнату и закрыв дверь на замок. Женщина стала кричать, после чего другой её сын выбил дверь и пресек противоправные действия своего брата. Тогда она об этом сообщать в правоохранительные органы не стала», — сказал Олег Дмитриев.

Мужчина арестован. Его обвиняют в покушении на изнасилование и умышленное причинение легкого вреда здоровью.

Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе имеет непогашенные судимости за убийство и кражу, истязание и угрозы убийством и ряд других преступлений. С учётом этого, в органы внутренних дел внесено представление, в котором обращено внимание на необходимость повышения эффективности работы по предупреждению рецидивной преступности.

Напомним, в мае 2019 года в Канашском районе ушло в суд уголовное дело в отношении 36-летнего мужчины, которого обвинили в изнасиловании. Следствие полагает, что вечером 13 марта 2019 года в одном из сельских населенных пунктов Канашского района обвиняемый после совместного употребления спиртных напитков избил и изнасиловал 27-летнюю подругу своего знакомого.

В апреле 2019 года было совершено изнасилование в Шумерле. По версии следствия, вечером 26 апреля 33-летний мужчина распивал спиртные напитки у своей знакомой, где также находилась ее 51-летняя соседка. Когда та ушла к себе домой, он проследовал за ней, избил ее и изнасиловал. Подозреваемый в 2005 и 2011 годах привлекался к уголовной ответственности за целый ряд преступлений, в том числе три изнасилования, одно покушение на изнасилование, а также насильственные действия сексуального характера. Последний раз из мест лишения свободы он освободился в марте 2018 года и имеет непогашенную судимость.