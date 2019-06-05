Среда, 5 Июня 2019 года
10:53:49 МСК

В Тюменской области в частном доме погибла пенсионерка

Происшествия

Проводится доследственная проверка

Заводоуковск, Тюменская область, 5 июня 2019, 10:53 — REGNUM  В Заводоуковском районе Тюменской области после тушения пожара в частном доме 4 июня 2019 года обнаружено тело 71-летней женщины без видимых признаков криминальной смерти. Причина возгорания дома устанавливается, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

Пожар зафиксирован около 11:00 по местному времени (09:00 мск). Среди версий причин трагедии — неосторожное обращение с электроприбором.

Следователями проведён осмотр места происшествия, опрошены очевидцы. Назначено проведение пожаро-технической экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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Пожары в жилых домах
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