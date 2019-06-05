В Бурятии осудили грабителей банка, готовивших «ограбление века»

Улан-Удэ, , 10:32 — REGNUM В Улан-Удэ осудили членов организованной преступной группы, готовивших ограбление «БайкалБанка». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики, пятеро грабителей намеревались похитить деньги, золото и недвижимость на сумму свыше 895 млн рублей.

Железнодорожный районный суд признал их виновными в «покушении на присвоение». Организатор группировки получил семь лет лишения свободы, участвовавший в сговоре бывший председатель правления банка — шесть с половиной лет. Ещё троим участникам, среди которых одна женщина, «в зависимости от их роли в совершении преступления» дали от 4,5 до 5,5 года лишения свободы.

Кроме того, все фигуранты получили дополнительное наказание в виде штрафа от 200 до 500 тыс. рублей, а председатель правления также лишен права занимать должности в кредитных организациях сроком на три года. Прокуратура республики поддержала решение судьи.

Как сообщало ИА REGNUM, «БайкалБанк» лишился лицензии и в октябре 2016 года был признан банкротом. Сразу после этого, в ноябре того же года, прокуратура республики возбудила уголовное дело за «преднамеренное банкротство» банка. Было установлено, что руководство ПАО совершило ряд сделок с ценными бумагами и золотом, а также по отчуждению движимого и недвижимого имущества банка, получив взамен векселя, фактически не имеющие рыночной стоимости. Кроме того, были выданы заведомо безвозвратные кредиты, что повлекло за собой неспособность банка выполнять свои обязательства.

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