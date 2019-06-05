В Ростовской области банда мошенников наживалась на аренде жилья

Ростов-на-Дону, , 10:14 — REGNUM В Ростовской области сотрудники правоохранительных органов задержали банду аферистов, промышлявших сдачей недвижимости в аренду. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, жертвами действий мошенников стали более 100 человек.

Известно, что группа лиц развернула деятельность в Ростове-на-Дону и Таганроге. Сотрудники уголовного розыска регионального управления МВД России совместно с коллегами из Росгвардии задержали по данному делу семь человек.

Правоохранители уточняют, что фирма по аренде жилья была зарегистрирована на подставное лицо. Организатором выступил 34-летний житель Таганрога. С октября 2018 года он вместе с сообщниками арендовал несколько офисных помещений в центре Ростова-на-Дону и разместил объявление о предоставлении услуг своей компании на одном из интернет-сайтов.

«Роли между фигурантами были четко распределены: один из них отвечал за покупку сим-карт и сотовых телефонов и представлялся владельцем квартир, другой охранял офис, женщины выступали в качестве менеджеров. Периодически злоумышленники меняли адреса и названия фирм», — уточнила Ирина Волк.

Прибыль злоумышленники получали за счёт клиентов, которые вносили предоплату. Деньги якобы перечислялись хозяевам помещений в качестве арендной платы. После того, как с фиктивной фирмой заключался договор, предполагаемый хозяин переставал выходить на связь. Лжериелторы также прекращали отвечать на звонки.

По предварительным данным, мошенники обманули более 100 человек. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ, («Мошенничество»).

Силовики провели обыски по месту проживания предполагаемого организатора и в арендованном офисе фиктивной организации. Изъяты ноутбуки, сотовые телефоны и более 400 сим-карт.

«В настоящее время один из фигурантов заключен под стражу. В отношении его сообщников избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — уточнила Волк.