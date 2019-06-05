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В Зауралье футболистов оставили без тренировок, похитив 180 тыс. рублей

Происшествия

Возбуждено уголовное дело

Курган, 5 июня 2019, 10:21 — REGNUM  В Курганской области возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных денег, выделенных на проведение тренировок по футболу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Зауралья.

В ходе проверки законности расходования бюджетных средств в ГАУ «Центр проведения спортивных мероприятий Курганской области», прокуратурой установлено, что в июле 2018 года приказами учреждения были утверждены сметы расходов на проведение тренировок по футболу и пляжному футболу для членов региональных сборных. Было выделено согласно приходно-кассовым ордерам и ведомостям 180 тыс. рублей. В реальности мероприятия не проводились.

Материалы проверки направлены в следственные органы. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

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