Обвиняемый в смертельном ДТП новгородский полицейский заключён под стражу

Великий Новгород, , 09:34 — REGNUM Новгородский районный суд отправил под стражу 33-летнего жителя Великого Новгорода, майора полиции Сергея Мудлу, который обвиняется в совершении ДТП с гибелью человека. Как сообщил ИА REGNUM официальный представитель суда Валерий Таганский, свою вину полицейский признал полностью.

Из материалов уголовного дела, которое возбуждено в отношении Сергея Мудлы по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ, следует, что в момент аварии 2 июня 2019 года он находится в состоянии алкогольного опьянения. В ДТП погибла женщина, а 8-летний ребёнок попал в больницу с тяжёлыми травмами.

На заключении полицейского под стражу настаивал орган предварительного следствия, по мнению которого на свободе обвиняемый может попытаться воспрепятствовать производству по уголовному делу и скрыться от следствия и суда.

Полицейский заключён под стражу до 2 августа 2019 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в региональном УМВД проводят служебную проверку и намерены уволить полицейского «по дискредитирующим мотивам». Руководство УМВД России по Новгородской области обещало оказать необходимую помощь родственникам погибшей в ДТП женщины и пострадавшим членам её семьи.

Напомним, авария произошла вечером 2 июня на Сырковском шоссе Великого Новгорода.

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