Найдено тело четвертой жертвы опрокинувшейся лодки с отдыхающими на Рейне

Оффенбург, Германия, , 09:06 — REGNUM 4 июня на немецком берегу Рейна спасатели обнаружили тело четырехлетней девочки, пропавшей во время трагического инцидента с отдыхающими, пишет газета Heute.

По сообщению префектуры Нижнего Рейна, тело девочки унесло вниз по течению. На ней не было спасательного жилета.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая на Рейне перевернулась резиновая лодка с двумя молодыми мужчинами и двумя девочками дошкольного возраста. Погибли дети, один из мужчин, а также человек, пытавший оказать помощь утопающим. Семеро отдыхающих из Румынии и Германии отмечали на берегу День отца.

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