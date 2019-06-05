Среда, 5 Июня 2019 года
08:58:08 МСК

Большой пожар на складе магазина тушат в пригороде Петербурга

Происшествия

Огонь охватил 1000 квадратных метров

Зеленогорск, Санкт-Петербург, 5 июня 2019, 08:55 — REGNUM  Масштабный пожар произошел в складском здании магазина товаров для загородного строительства в Курортном районе Санкт-Петербурга утром 5 июня. К настоящему времени пожар локализован, пожарные продолжают работу на месте ЧП.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, сообщение о возгорании поступило в оперативные службы в 03:40 мск от дома №16 по улице Красных Курсантов в Зеленогорске.

Площадь горения внутри складского сооружения составила 1000 кв. метров. В 05:20 ранг пожара был повышен до №2. Затем ранг пожара был снижен до 1-БИС.

На месте происшествия работают 60 пожарных и 12 единиц техники. Сведения о пострадавших не поступали.

По данным очевидцев, полыхает хозяйственный магазин «Вимос».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Пожары в учреждениях торговли
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить