Большой пожар на складе магазина тушат в пригороде Петербурга

Зеленогорск, Санкт-Петербург, , 08:55 — REGNUM Масштабный пожар произошел в складском здании магазина товаров для загородного строительства в Курортном районе Санкт-Петербурга утром 5 июня. К настоящему времени пожар локализован, пожарные продолжают работу на месте ЧП.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, сообщение о возгорании поступило в оперативные службы в 03:40 мск от дома №16 по улице Красных Курсантов в Зеленогорске.

Площадь горения внутри складского сооружения составила 1000 кв. метров. В 05:20 ранг пожара был повышен до №2. Затем ранг пожара был снижен до 1-БИС.

На месте происшествия работают 60 пожарных и 12 единиц техники. Сведения о пострадавших не поступали.

По данным очевидцев, полыхает хозяйственный магазин «Вимос».