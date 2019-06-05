В Омской области троим детям стало плохо на ЕГЭ

Омск, , 08:15 — REGNUM В Омской области трое детей не смогли сдать единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку 3 июня, так как почувствовали себя плохо. Эту информацию ИА REGNUM подтвердили 5 июня в областном министерстве образования.

«Да, действительно, у троих детей во время ЕГЭ по русскому языку поднялось давление, им потребовалась помощь медиков. У нас на каждом пункте дежурят медицинские работники, они прекрасно осведомлены о том, какие дети с какими диагнозами приходят в аудитории. Поэтому помощь была оперативно и квалифицированно оказана. Вместе с родителями было принято решение, что дети досрочно закончили экзамен. Но они будут иметь возможность сдать его в резервные сроки. Поэтому ничего экстраординарного не произошло, бывают такие случаи, когда одному-двум детям становится плохо», — прокомментировали в пресс-службе министерства.

Напомним, в целом ЕГЭ по русскому в Омской области 3 июня сдавали более 9 тысяч человек.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Чебоксарах 29 мая при сдаче ЕГЭ по математике скончалась 18-летняя выпускница. Следствие проводит проверку по факту инцидента.

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В опубликованном на сайте уполномоченного по правам ребёнка в Чувашии комментарии подчёркивается, что «на ухудшение состояния здоровья девушки, по предварительным данным, могли повлиять и жаркие погодные условия, и некоторое волнение». По предварительным данным, девушка страдала врожденным пороком сердца, в связи с чем находилась на домашнем обучении. Несмотря на рекомендации врачей сдать экзамен в щадящем режиме или в другой день, она решила сдавать экзамен в школе.

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