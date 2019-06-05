Бывшему губернатору ЕАО обвинение запросило 4 года

Биробиджан, , 07:44 — REGNUM В проходящем в Биробиджане судебном процессе сторона обвинения запросила для бывшего губернатора реальное наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Экс-главе области инкриминируют умышленное подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями, а именно, принуждение должностных лиц областной администрации, произвести закупку медицинского оборудования для ОГБУЗ «Онкологический диспансер» по явно завышенной цене.

Как пишет издание «Набат», бывший начальник облздрава вступил в предварительный сговор со своим заместителем и генеральным директором медицинской компании. В результате незаконных действий областная казна лишилась более 24 млн рублей. Несмотря на положительные характеристики Александра Винникова и отсутствие уголовных фактов в его биографии, правоохранители настаивают на назначении подсудимому реального срока: 4 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Следующее заседание Биробиджанского районного суда по этому уголовному делу состоится 13 июня.

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Как сообщало ИА REGNUM, следователи УФСБ России по Еврейской автономной области предъявили обвинение начальнику управления по охране и использованию объектов животного мира регионального правительства Алексею Феоктистову в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ.

«Совокупность собранных следствием доказательств указывает на то, что Феоктистов А.Н. злоупотребил должностными полномочиями, что повлекло причинения существенного вреда объектам животного мира и среде их обитания в границах заказника в размере 63 512 221 рубль 93 копейки», — говорится в сообщении УФСБ России по ЕАО.