Леса горят в семи районах Красноярского края

Красноярск, , 07:34 — REGNUM В Красноярском крае на утро 5 июня на территории гослесфонда зарегистрировано семь лесных пожаров на площади 441 га. Очаги возгораний зафиксированы в семи районах: Абанском, Ирбейском, Кежемском, Манском, Нижнеингашском, Северо-Енисейском и Сухобузимском. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом министерстве лесного хозяйства, заверив, что населённым пунктам возгорания не угрожают.

В тушении задействованы более 100 человек и пять единиц техники.

По данным министерства, за прошедшие сутки в крае ликвидировано 11 лесных пожаров в семи районах на общей площади 73 га. По предварительным данным, в большинстве случаев возгорания возникли по вине местного населения.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, по итогам пожароопасного сезона 2018 года в Красноярском крае было зафиксировано 1639 пожаров. Их площадь составила 1,6 млн гектаров, ущерб лесному фонду превысил 4 млрд рублей.

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