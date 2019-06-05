Бывший тренер сборной Австрии по футболу серьезно пострадал в ДТП

Инсбрук, Австрия, , 07:24 — REGNUM Бывший тренер сборной Австрии по футболу Диди Константини серьезно пострадал в дорожно-транспортном происшествии 4 июня, пишет газета Kronen Zeitung.

Константини направлялся домой в долину Штубай по трассе A13. Пропустив поворот, он совершил разворот посреди дороги, что привело к лобовому столкновению с другим автомобилем. Константини получил тяжелые травмы и был госпитализирован в сознании в одну из больниц Инсбрука. В частности, у него сломаны ребра. Второй водитель получил легкие повреждения. Автомобили обоих восстановлению не подлежат. В столкновении были повреждены еще три машины.

Диди Константини выступал за австрийские футбольные клубы, а также греческий «Кавала» в 70-е — 80-е годы. С инсбрукским клубом «Ваккер» он дважды становился чемпионом Австрии. Константини тренировал австрийскую сборную с 2009 по 2011 год.