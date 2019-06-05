В Хакасии с начала года произошло 1500 пожаров

Абакан, , 06:31 — REGNUM С начала 2019 года в Хакасии зарегистрировано 1500 пожаров, сообщили ИА REGNUM сегодня, 5 июня, в республиканском главке МЧС.

Только за прошедшие сутки в Хакасии зарегистрировано четыре пожара. Один раз пожарные выезжали на ликвидацию пала травы, дважды за сутки — на тушение мусора. При тушении жилого дома в селе Верх-Аскиз Аскизского района пожарные расчеты обнаружили погибшего мужчину.

Общая площадь пожара в Верх-Аскизе составила 42 кв. м. Погибшего 1885 года рождения нашли при разборке сгоревших конструкций. Он умер до прибытия пожарных подразделений. Причины пожара и обстоятельства гибели человека устанавливают специалисты.

Пожарные просят жителей республики быть бдительными и строго соблюдать меры пожарной безопасности.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с 25 марта по 25 мая 2019 года в Хакасии действовал особый противопожарный режим.

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