Среда, 5 Июня 2019 года
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Грузовик сгорел в автосервисе в Свердловской области

Происшествия

В результате пожара полностью сгорели и навес, и автомобиль

Екатеринбург, 5 июня 2019, 05:58 — REGNUM  В автосервисе в поселке Большой Исток Свердловской области произошел пожар, в результате которого сгорел грузовик, передает телеканал ОТВ.

Сообщается, что в автосервисе по улице Пушкина загорелся навес. Огонь с навеса по деревянному строению распространился на припаркованный на территории автосервиса грузовик. В результате пожара полностью сгорели и навес, и автомобиль.

Отмечается, что также на территории находились газовые баллоны, однако они не сдетонировали. По предварительной версии, причиной возгорания могло стать замыкание электропроводки после дождя.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 4 июня произошел пожар на складе лакокрасочной продукции в городе Арамиле Свердловской области. Огнем была охвачена площадь около двух тысяч квадратных метров. В ликвидации пожара принимали участие более 50 человек личного состава и 21 единица спецтехники.

Читайте ранее в этом сюжете: Склад лакокрасочной продукции загорелся под Екатеринбургом

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Пожары и взрывы на предприятиях
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