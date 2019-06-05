Грузовик сгорел в автосервисе в Свердловской области

Екатеринбург, , 05:58 — REGNUM В автосервисе в поселке Большой Исток Свердловской области произошел пожар, в результате которого сгорел грузовик, передает телеканал ОТВ.

Сообщается, что в автосервисе по улице Пушкина загорелся навес. Огонь с навеса по деревянному строению распространился на припаркованный на территории автосервиса грузовик. В результате пожара полностью сгорели и навес, и автомобиль.

Отмечается, что также на территории находились газовые баллоны, однако они не сдетонировали. По предварительной версии, причиной возгорания могло стать замыкание электропроводки после дождя.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 4 июня произошел пожар на складе лакокрасочной продукции в городе Арамиле Свердловской области. Огнем была охвачена площадь около двух тысяч квадратных метров. В ликвидации пожара принимали участие более 50 человек личного состава и 21 единица спецтехники.

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