Обвиняют в нападении с ножом. В Осло задержали гражданина РФ

Осло, , 05:49 — REGNUM Гражданин России задержан в Осло после нападения с ножом на мужчину из Филиппин, передаёт NRK.

Уточняется, что нападение и задержание произошли в районе Грюнерлокка в ночь на 4 июня. К делу приобщена видеозапись очевидца, на которой он кричал «Аллах Акбар».

Задержанного обвиняют в попытке убийства гражданина Филиппин. Не исключено, что российский гражданин находился в момент инцидента под воздействием наркотического вещества.

Версия теракта пока не рассматривается. Пострадавший госпитализирован в тяжёлом состоянии.

Читайте ранее в этом сюжете: Забравшийся на Эйфелеву башню мужчина — выходец из России, пишут СМИ