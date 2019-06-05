Среда, 5 Июня 2019 года
05:49:16 МСК

Обвиняют в нападении с ножом. В Осло задержали гражданина РФ

Происшествия

К делу приобщена видеозапись очевидца

Осло, 5 июня 2019, 05:49 — REGNUM  Гражданин России задержан в Осло после нападения с ножом на мужчину из Филиппин, передаёт NRK.

Уточняется, что нападение и задержание произошли в районе Грюнерлокка в ночь на 4 июня. К делу приобщена видеозапись очевидца, на которой он кричал «Аллах Акбар».

Задержанного обвиняют в попытке убийства гражданина Филиппин. Не исключено, что российский гражданин находился в момент инцидента под воздействием наркотического вещества.

Версия теракта пока не рассматривается. Пострадавший госпитализирован в тяжёлом состоянии.

Читайте ранее в этом сюжете: Забравшийся на Эйфелеву башню мужчина — выходец из России, пишут СМИ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Происшествия с гражданами России за границей
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить