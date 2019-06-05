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«Повреждены крыши, залит детский сад»: ураган в Зауралье

Происшествия

Накануне управление МЧС по региону предупреждало о катаклизме

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«Повреждены крыши, залит детский сад»: ураган в Зауралье
Иллюстрация: Пресс-служба главы Кетовского района
Ураган покорёжил крышу в Кетовском районе

р-н Кетовский, Курганская область, 5 июня 2019, 05:45 — REGNUM  На Курганскую область 4 июня обрушился ураган с грозами и градом. Штормовой ветер снёс крыши домов в двух сёлах Кетовского района. Помещение детского сада пролито дождём до первого этажа, сообщил глава района Владимир Архипов на своей странице в социальной сети.

«Порывами штормового ветра в Становом и Каширино были повреждены крыши домов и надворных построек. В детском саду образовалась протечка крыши, залило до первого этажа», — пишет Владимир Архипов.

Глава Кетовского района сообщает о назначении комиссии по обследованию поврежденных объектов.

«Сейчас самое важное — восстановить садик для наших ребятишек и обеспечить безопасность людей в жилых домах», — подытожил он.

Накануне управление МЧС по Курганской области предупредило зауральцев о возможности природного катаклизма с рекомендациями ограничить 4 июня поездки и передвижения. Отметим, что штормовой ветер наблюдается и с утра 5 июня.

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Ураганы, шторма, бури
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