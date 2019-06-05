Один человек пострадал в массовом ДТП в Ленобласти

Санкт-Петербург, , 04:36 — REGNUM Пять автомобилей столкнулись на Мурманском шоссе во Всеволжском районе Ленинградской области, сообщает портал 78.ru со ссылкой на источник в областных экстренных службах.

Сообщается, что на федеральной автодороге «Кола» столкнулись пять автомобилей. В результате аварии пострадал один человек, степень тяжести полученных им травм и его состояние пока неизвестны. В настоящее время на месте работают сотрудники правоохранительных органов, которые выясняют все обстоятельства и причины ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня на Невском проспекте Санкт-Петербурга произошла авария с участием трех автомобилей. Сообщалось, что автомобиль Daewoo Nexia проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Range Rover, а затем врезался в автомобиль Volkswagen Jetta. В результате ДТП пострадали два человека.

Читайте ранее в этом сюжете: Ночное ДТП с пострадавшими на Невском проспекте устроил пьяный водитель