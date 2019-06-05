Среда, 5 Июня 2019 года
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Более 10 человек погибли в результате аварии с микроавтобусом в Сенегале

Происшествия

Еще 16 получили травмы

Дакар, 5 июня 2019, 02:18 — REGNUM  В Сенегале столкнулись грузовик и микроавтобус, авария привела к гибели 11 человек, сообщает портал Ndarinfo.

Сообщается, что грузовик столкнулся с микроавтобусом на севере Сенегала. В результате ДТП погибли 11 человек, еще 16 получили травмы разной степени тяжести. Пострадавших отправили в больницу в городе Сент-Лу. Подробности и обстоятельства аварии не сообщаются.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня в японской префектуре Тотиги произошла авария с участием школьного автобуса, грузовика и еще трех автомобилей. В результате аварии пострадали 17 человек, среди которых 15 являются учащимися младших классов. Пострадавших доставили в больницу.

Читайте ранее в этом сюжете: В Японии в результате аварии пострадали 17 человек

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Дорожно-транспортные происшествия
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