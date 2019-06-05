Среда, 5 Июня 2019 года
03:28:33 МСК

Четыре человека пострадали в результате взрыва гранаты на Кубани

Происшествия

Среди пострадавших — один ребенок

Краснодар, 5 июня 2019, 03:28 — REGNUM  Граната взорвалась в городе Гулькевичи Краснодарского края, в результате взрыва пострадали четыре человека, передает телеканал «Кубань-24».

Сообщается, что взрыв произошел во дворе частного дома по улице Луначарского. В результате взрыва боеприпаса пострадали четыре человека, среди которых один ребенок. Пострадавших госпитализировали, в настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

По данным портала «Кубанские новости», взрыв гранаты произошел в результате конфликта между местными жителями.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 мая трое детей пострадали в результате взрыва полицейской гранаты на стадионе города Силистра в Болгарии. Сообщалось, что полицейские проводили показательное выступление по задержанию «преступника» перед детьми и применили гранату. В результате взрыва пострадали трое шестилетних детей.

Читайте ранее в этом сюжете: Трое детей пострадали от взрыва полицейской гранаты в Болгарии

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Случайные или хулиганские взрывы боеприпасов и пиротехники
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить