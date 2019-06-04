Во дворе частного дома на Кубани прогремел взрыв, есть пострадавшие

Гулькевичский район, Краснодарский край, , 22:33 — REGNUM В Краснодарском крае в городе Гулькевичи во дворе частного жилого дома произошёл взрыв, в результате которого пострадали четыре человека. Об этом сегодня, 4 июня, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Кубани.

«Взрыв, по предварительной информации, произошёл во дворе частного домовладения, пострадали четыре человека, среди них одна несовершеннолетняя девочка», — сообщает полиция.

По факту взрыва начата проверка. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции. Устанавливается, что именно взорвалось.