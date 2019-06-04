Вторник, 4 Июня 2019 года
21:42:17 МСК

Неизвестные пытались похитить космическое оборудование в РКК «Энергия»

Происшествия

Проводится проверка

Королёв, Московская область, 4 июня 2019, 21:37 — REGNUM  Государственная корпорация «Роскосмос» передала в Министерство внутренних дел материалы о незаконном проникновении посторонних на территорию РКК «Энергия» для хищения имущества. Об этом сегодня, 4 июня, сообщает пресс-служба компании.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что неизвестные лица пытались похитить имущество РКК «Энергия». Речь идёт о хищении космического оборудования.

В Роскосмосе подтвердили факт проникновения неизвестных лиц на территорию стратегического предприятия РКК «Энергия» в подмосковном Королёве с целью хищения космического оборудования.

«Факт незаконного проникновения посторонних лиц в ПАО «РКК «Энергия имени Королева» в госкорпорации известен», — заявили в пресс-службе Роскосмоса.

В данный момент полиция проводит доследственную проверку, и разглашать какие-либо подробности не представляется возможным.

«Принимая во внимание, что в настоящее время органами полиции завершается доследственная проверка по данному факту, комментировать подробности происшествия не представляется возможным», — сообщили в госкорпорации.

Также уточняется, что сообщения ряда СМИ о данном инциденте не соответствуют действительности. В частности, речь идет о составе злоумышленников и похищенном.

Напомним, что РКК «Энергия» — это стратегическое предприятие Роскосмоса, на котором идет сборка космических кораблей «Союз» и «Прогресс».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Роскосмос
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить