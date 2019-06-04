Пятеро детей попали в больницу после двух ДТП в Дагестане

Махачкала, , 17:24 — REGNUM Сразу пятеро детей из Дагестана попали в больницы после двух ДТП, произошедших в течение одного дня. Один взрослый погиб, ещё двое госпитализированы, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального МВД.

Оба происшествия случились 2 июня. Примерно в 17:30 на федеральной трассе «Кавказ» 24-летний житель села Чонтаул Кизилюртовского района, будучи за рулём автомобиля «ВАЗ-ВИС», выехал на встречную полосу с пересечением дорожной разметки. В результате произошло столкновение с Mercedes под управлением 34-летней жительницы Махачкалы, у которой в салоне машины находилось двое детей: трехлетняя девочка и 14-летний мальчик.

Водитель автомобиля ВИС от полученных травм скончался на месте. Его 25-летний пассажир, водитель Mercedes и оба её несовершеннолетних пассажира госпитализированы. В полиции добавили, что жизнь трёхлетней девочке спасло детское кресло.

Второе ДТП произошло спустя 10 минут, примерно в 17:40 всё на той же автодороге «Кавказ». Машина Chevrolet под управлением 42-летнего жителя села Манаскент Карабудахкентского района выехала на полосу встречного движения и столкнулась с Hyundai Accent под управлением 25-летнего жителя села Хурик Табасаранского района.

Трое несовершеннолетних пассажиров Chevrolet — девочки двух и пяти лет и семилетний мальчик — с различными травмами доставлены в больницу. По предварительной информации, водитель, который вёз детей, находился в состоянии алкогольного опьянения.

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Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая в Дагестане в результате ДТП погибла 11-летняя девочка. Жительница города Избербаша попала под колёса «КамАЗа», когда каталась на велосипеде вдоль проезжей части. За рулём грузовой машины находился 34-летний местный житель.