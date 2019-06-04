Момент убийства директора ТЦ в Подмосковье попал на видео

Солнечногорск, Московская область, , 16:18 — REGNUM Момент убийства директора торгового центра в Подмосковье сняли камеры видеонаблюдения. Запись 4 июня опубликовал телеканал «РенТВ».

На кадрах видно, как мужчина с сумками в руках входит в здание через открытую дверь. Сзади к нему подбегает человек в шлеме от мотоцикла с предметом в руках, похожим на пистолет. Спустя пару секунд неизвестный убегает.

Убийство директора ТЦ произошло 4 июня днём в Солнечногорском городском округе. По данным следствия, преступник произвёл не менее трёх выстрелов, от которых пострадавший скончался на месте.

На месте происшествия работают следователи, возбуждены уголовные дела по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия».

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