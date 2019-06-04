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По факту разгерметизации Boeing 737 проводится доследственная проверка

Происшествия

Пассажирский самолет вернулся в аэропорт «Внуково»

Москва, 4 июня 2019, 16:11 — REGNUM  Следственный комитет начал доследственную проверку в связи с разгерметизацией пассажирского самолета Boeing 737 авиакомпании UTair, который выполнял рейс из Москвы в Берлин и вынужден был совершить посадку в аэропорту «Внуково». Об этом сегодня, 4 июня, сообщила журналистам старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

«Следственными органами организована доследственная проверка по факту разгерметизации на борту самолета, следовавшего рейсом Москва-Берлин», — рассказала Марковская.

Самолет оказался разгерметизирован на высоте в 10 500 метров. Экипаж воздушного судна принял решение немедленно вернуться в аэропорт «Внуково».

Сейчас в аэропорту работает следственно-оперативная группа. Проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, с помощью которых планируется установить все обстоятельства и причины произошедшего.

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Авиапроисшествия
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