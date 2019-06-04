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В Ленобласти восстановили движение по «Сортавале» после тройного ДТП

Происшествия

Авария обошлась без жертв, но вызвала крупный затор

В Ленобласти восстановили движение по «Сортавале» после тройного ДТП
Иллюстрация: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
ДТП на трассе «Сортавала»

Приозерск, Ленинградская область, 4 июня 2019, 15:45 — REGNUM  Сотрудники дорожных служб восстановили движение по федеральной автодороге А-121 «Сортавала» в сторону Приозерска, которое было приостановлено после столкновения грузовика, осуществлявшего буксировку пустого газовоза, легковой машины и автомобиля дорожной службы. Движение было перекрыто более полутора часов, сообщили ИА REGNUM в ФКУ Упрдор «Северо-Запад» 4 июня.

В 13:28 мск на 5-м километре трассы «Сортавала» произошло ДТП, в котором пострадал один человек. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля столкнулся с двигавшимся в попутном направлении грузовым автомобилем, занятым в выполнении дорожных работ. В легковой автомобиль врезался ехавший следом грузовик с газовозом.

В результате проезжая часть дороги в направлении Приозерска оказалась полностью перекрыта. Возник двухкилометровый затор. Движение транспорта осуществлялось по обочине. С 15:10 мск движение транспорта по федеральной дороге «Сортавала» открыто в штатном режиме по двум полосам.

«Поврежденные автомобили находятся на обочине. На месте происшествия находятся представители подрядной организации, обслуживающей дорогу, сотрудники ГИБДД. Причины ДТП будут устанавливать правоохранительные органы», — сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», которое отвечает за федеральные трассы в регионе.

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Дорожно-транспортные происшествия
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