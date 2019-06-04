ВСУ нипочём религиозные и моральные принципы — Безсонов об обстреле мечети

Донецк, , 15:38 — REGNUM Утренний обстрел украинскими силовиками мечети в Куйбышевском районе Донецка свидетельствует о том, что ВСУ готовы нарушить любые принципы, чтобы уничтожить жителей Донбасса, заявил 4 июня начальник пресс-службы Народной милиции ДНР, майор Даниил Безсонов во время брифинга.

«Сегодня утром боевики из бандформирования 57-й бригады, выполняя приказ главаря Мишанчука, подвергли обстрелу из 82-мм миномётов мечеть «Ахать Джами» в Куйбышевском районе Донецка… Отметим, что время обстрела было выбрано неслучайно. Сегодня мусульмане всего мира отмечают великий религиозный праздник Ураза-байрам. Прекрасно зная об этом, а также о том, что в мечети будет более 500 верующих, украинские бандиты совершили подлый обстрел. К счастью, жертв удалось избежать», — рассказал он.

Безсонов отметил, что боевики ВСУ не гнушаются нарушать любые морально-этические и религиозные принципы, чтобы уничтожить жителей Донбасса.

Как сообщало ИА REGNUM, утром ВСУ открыли огонь по мечети, в которой пребывали верующие. Людям повезло, что мины попали не во двор, а в крышу здания. Таким образом, по счастливой случайности, удалось избежать множества жертв.

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