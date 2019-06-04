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65 тысяч бутылок поддельной водки изъяли в Бурятии правоохранители

Происшествия

Мероприятия по декриминализации алкогольной отрасли прошли в нескольких регионах России

65 тысяч бутылок поддельной водки изъяли в Бурятии правоохранители
Анна Рыжкова © ИА Красная Весна
Водка

Улан-Удэ, 4 июня 2019, 15:24 — REGNUM  Более 65 тыс. готовых к сбыту бутылок с алкоголем и 5,5 тыс. литров спиртосодержащей жидкости обнаружили в Бурятии следователи. По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, изъято также оборудование, используемые для изготовления фальсификата, сигареты с поддельными акцизными марками и 2,4 миллиона рублей.

«В рамках уголовного дела, возбужденного Отделом по расследованию преступлений в сфере экономики СУ Управления МВД России по г. Улан-Удэ по статье 327.1 УК РФ в отношении двоих ранее судимых местных жителей, на территории города Улан-Удэ и Джидинского района проведены обыски», — сообщила она.

Обыски прошли также в Московской области, где полицейские изъяли из незаконного оборота более 20 тыс. бутылок водки, коньяка и виски на общую сумму свыше 5 млн рублей. По словам Ирины Волк, ёмкости были оклеены специальными марками, которые, согласно заключению технико-криминалистической судебной экспертизы, признаны поддельными.

«По подозрению в противоправной деятельности задержан 57-летний уроженец Рязанской области. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сообщила официальный представитель МВД России.

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Подделка и незаконный оборот алкогольной продукции
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